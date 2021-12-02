台語歌后李愛綺和外籍老公結婚13年，生下一子一女，近年雖將重心放在健身運動事業上，仍不時會在社群網站與粉絲互動，昨(1日)透露買了便利商店的微波食品，沒想到卻吃到一條黃色橡皮筋，讓她當下相當傻眼。

李愛綺透露買了便利商店和知名餐飲業者聯名的炒麵微波料理，在享用過程時，發現麵條怎麼會硬到咬不斷，一度懷疑是不是微波時間不夠久，結果吐出來一看，竟是跟炒麵顏色差不多的橡皮筋，從照片中看到那碗麵早就已經吃得差不多，接著曬出臉色鐵青的表情符號，來表示自己當下極度傻眼的心情。

對此，網友也紛紛留言：「妳不投訴就會有第二個受害者」、「上個月午餐吃池X便當，裡面也有一隻蒼蠅屍體，食安不安啊」、「哇勒，太誇張了吧！以後誰敢去超商買微波食品吃」、「不小心就會吃下肚！可怕」、「橡皮筋遇熱有毒，要跟店家反應」、「包裝上有電話，你可以打去客服專線」、「這加料也加的太誇張了吧！萬一是小朋友吃到了怎麼辦」。

超商公關第一時間道歉並將提供後續處理方式。（圖／李愛綺臉書）

對此，超商公關也留言致歉，表示橡皮筋為鮮食廠內禁止攜入的禁品之一，得知消息後，已立刻要求鮮食廠對生產製程和原物料供應廠商進行全盤檢視，找出可能產生此狀況的環節，後續也將再持續加強品管，避免類似情形再次發生，也將私訊告知後續處理方向。