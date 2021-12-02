立委高嘉瑜昨（1日）出面說明被男友林秉樞施暴始末，高嘉瑜雖然對外表現正向，但她內心覺得非常丟臉，回憶到激動處，還哽咽到說不出話，不過有網友卻批評，高嘉瑜是利用受害者身分蹭聲量，讓《國際橋牌社》的製作人兼導演汪怡昕看不下去，忍不住為高嘉瑜發聲，並曝光高嘉瑜遭施暴隔天還低調以「生重病」、「半夜在家跌倒」為由取消通告的對話。

汪怡昕昨在臉書透露，高嘉瑜原定要出席她老婆11月12日的節目通告，不過高嘉瑜在當天下午突然以生病為由取消通告，高嘉瑜為臨時請假不斷道歉，而推算時間，當時就是高嘉瑜遭林秉樞施暴的隔天，高嘉瑜還壓低姿態解釋：「我很少生病，但昨天真的病到無法出門，這幾天都要在家養病」，高嘉瑜接著曝光一張膝蓋瘀青的受傷照，稱自己很慘「昨天半夜還在家跌倒，希望趕快好」。

高嘉瑜遭施暴隔天還低調稱自己「生重病」、「半夜在家跌倒」。（圖／取材自汪怡昕臉書）

高嘉瑜在對話內容中隱藏自己遭施暴一事，僅表示自己有去藥局拿消炎、止痛藥，高嘉瑜直到11月14日才說已去看醫生，不過她其實是到醫院驗傷。汪怡昕心疼寫下：「在這個情境中，她（高嘉瑜）就是暴力下的一個不知道該怎麼辦的受害者」，心疼高嘉瑜遭暴力對待，卻有苦不敢言。

汪怡昕強調，性別議題是門千百年來的大功課，但用言語、肢體對另一半進行暴力對待「無論如何就不可能是在『愛』的範圍中，這已經是犯罪了」，汪怡昕身為有女兒的爸爸、有媽媽的兒子「難想像如果她們是受害者的話，我會把加害者切成幾塊餵野狗！」