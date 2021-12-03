擁有G級好身材的女星熊熊（卓毓彤）外型甜美，日前她上節目分享租屋經驗，透露某次租屋前看房忽略不能只在白天看房，加上忘了檢查洗手間熱水，導致她入住後無限後悔，直言有如悲劇，不僅房內像是鬼屋，燈光昏暗閃爍，沒熱水跟房東反應，結果被告知交房前一切狀況正常，暗示要她自己花錢修理。

熊熊去年挺過私密片外流風波後勇敢復出，獲得許多粉絲支持，日前她透露動了凍卵念頭，表示先前看中醫聽說卵巢狀態不好，醫生建議她要好好保養，否則未來恐怕無法圓當媽媽的夢想，這句話點醒了她，更讓她下定決心砸錢凍卵，近日她更發長文，吐露凍卵心情。

熊熊分享自己因在白天看屋、忘了檢查熱水，引來一場惡夢。（圖／翻攝自同學來了 Youtube）

熊熊坦言，看到身邊一個個比她年輕的朋友都去凍卵後，自己才確定要做這項決定，她承認想當媽，但又不想因為過度著急，在愛情路上再度遇人不淑跌倒，因此認為凍卵比凍齡重要，並透露身邊也有人想生小孩，但因年紀過大、身體狀態，最後只能花更高費用借卵，過程更辛苦，令熊熊忍不呼籲：「說真的，我強烈建議30歲以上的女生，都應該抽血驗一下AMH，可以先評估一下自己的卵巢功能」。

熊熊談租屋經驗（38:09起）。（影音／取自同學來了 Youtube）

近日，熊熊上節目《同學來了》大聊最差租屋經驗，她表示先前有次在白天看房，當時覺得室內採光好，加上房東阿姨強調已經換了新瓦斯，熊熊便不疑有他入住，沒想到搬進去後才知道該房的燈光壞掉，室內昏暗，洗澡還沒熱水，加上附近住客複雜，害熊熊幾乎不敢回家，退租後算算虧了5萬多元，只能自認太衰。