埔里分局表示，同仁在兼顧治安的同時，也替少子化的國安危機盡一份心力，相當不容易。（分局提供／吳建輝彰化傳真）

警察繁忙的任務與工作，不管是身心靈都承受著相當大的壓力，南投縣埔里分局警員除了在維護治安與社會安寧之外，在「增產報國」上也進了一份很大的心力，今年埔里分局一口氣迎來5個警察寶寶，其中還有2對警察夫妻，埔里分局表示，同仁在兼顧治安的同時，也替少子化的國安危機盡一份心力，相當不容易。

警察工作站在第一線保衛人民安全，特別是疫情期間還得專著隔離衣值勤，繁忙的勤務工作、績效、出生入死衝鋒陷陣，心裡承受著相當大的心理壓力，埔里分局表示，全國少子化問題日益嚴重，因此鼓勵同仁增產報國，讓「勇敢結婚、放心生」不再是口號。

即將為人父30歲的埔里所副所長古明翔表示，畢業後就在家鄉南投服務，從警已經7年了，去年結婚後與太太計畫生小孩，沒想到這麼多同事剛好也都有寶寶，平常工作壓力雖大，但該做的功課還是要做，為了解決少子化國安危機，赴湯蹈火在所不辭。

埔里分局表示，分局女警及警眷的5個警察寶寶預產期最快在今年底，最晚則是明年4月，以後都是同學，同仁不僅在維護治安繳出相當好的成績單，也不忘兼顧家庭生活，一口氣迎來5個警察寶寶，也為埔里分局帶來滿滿好「孕」。