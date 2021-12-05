YEAH THAT JUST HAPPENED @Oracle || Game Ready pic.twitter.com/JGwiYpisKG — Golden State Warriors (@warriors) December 5, 2021

勇士5日對戰馬刺，主將柯瑞(Stephen Curry)賽前表演了一手馬戲團式的超遠距離投籃，他居然站在觀眾席的走道把球投進去了！柯瑞看起來就是隨手一拋而已，出手方位比底線更後面，投進之後他開心對鏡頭擺pose慶祝。官方推特也寫著：「對，這是真的。」

球迷看了留言表示，今晚柯瑞比賽的表現值得期待，要大發神威了，40分或是50分沒問題，預約10顆三分球。「開外掛還不用被踢，這真不公平。」「他今晚要飽餐一頓了。」

沒想到勇士最後輸了！柯瑞開賽表現低迷，首節5投沒進，包括三分球2投沒進，直到第3節末段才連投3顆三分球，那時勇士已經落後達到兩位數。主要是柯瑞整場比賽欠缺手感，雖然砍下27分，全場出手28球僅中7，外線17中5，勇士一路苦追並超前，最後還是被馬刺扳回去。

柯瑞本季外線出手次數創下生涯新高，此戰之前場均13次出手命中5.4球，命中率41.8%。柯瑞過去有4季的外線場均出手達到10次，其中兩季拿下聯盟得分王，另外兩季場均25分以上。不過柯瑞本季的整體命中率下滑，三分球沒有退步，但兩分球命中率50.7%是他近10季以來的最低。