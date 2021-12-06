模特兒出身的女星林茉晶，有著甜美臉蛋與高挑身材，尤其一雙纖細長腿超吸睛，因此被封為「台灣第一美腿」，作風親切溫和的她，很受到粉絲喜愛，她也經常透過臉書跟大家分享生活點滴與工作行程，不料原定本月5日要跟出席活動跟粉絲相見歡的她，行前突然宣布將缺席，理由是健康出問題，曬出雙眼血紅的照片，嚇壞眾人。

林茉晶原本在昨天下午2點要出席一場網紅聯合特賣會，她日前多次po預告，邀網友們一起共襄盛舉還有合照，沒想到卻在當天中午12點緊急宣布：「抱歉大家⋯我眼睛突然發炎了，今天特賣會我無法出席。要去掛急診⋯」，隨著這份悲傷的公告，林茉晶貼出一張雙眼近拍照，只見她滿眼血絲，眼白跟眼眶都充血，還滿盈著淚水，看上去相當狼狽與不舒服。

隨後她再發布了一篇說明公告，表示自己眼睛突然發炎，不只是紅，甚至刺痛，因此無法出席活動，但也鼓勵大家仍可到場支持，畢竟還有很多網紅會出席，至於生病的原因，林茉晶也給出推測，「可能是我昨天去按摩時，按摩店的毛巾不乾淨(我趴著眼皮有碰到)」。

她對於這次不能與粉絲相見歡，感到非常抱歉，「這次活動，我努力宣傳了好幾天，現在我也很痛心，但是眼睛不能開玩笑，所以我們只能下次見了，對不起各位」，她稍晚也陸續po文報告狀況，表示有掛急診，讓大家別操心，加上快篩整整花了3小時才處理並拿到藥，但還好有告假就醫，顯示為情況棘手。

林茉晶大嘆：「以後去按摩真的不敢亂趴在店家的毛巾上，我可能需要自備毛巾或是自己攜帶拋棄式的紙巾，另外眼霜也不敢再擦在睫毛根部了，真的嚇死我了」，至於有網友建議要她跟店家求償，她則表示：「沒關係啦，按摩的阿姨也很辛苦」，網友認為她心地很善良。