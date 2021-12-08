林秉樞施暴高嘉瑜案揭開疑似網軍治國黑幕，令外界驚駭，資深媒體人黃揚明除了爆料林秉樞有操盤一個擁有2萬多粉絲的粉專外，另透露林秉樞還有經營Youtube頻道，而該頻道目前有約70人訂閱，總觀看次數在3000出頭，且在上傳的5部影片中，有1部影片的主角就是有參加立委餐敘的民進黨立委郭國文！

黃揚明昨（7）日在臉書發文，稱自己接獲爆料，指林秉樞對綠營友人宣稱臉書粉專「母湯害台灣」是由他在操作。黃揚明表示，他實際檢視後發現幾個關鍵時間點，如該粉專在11月11日下午5點多發完文後，一直到11月15日才更新，正好就是林秉樞施暴的時間；最後則是該粉專的最後一篇發文，時間點在11月23日下午4點多，而林母告別式在11月24日，隨後就忙著聯絡人脈壓新聞，一直到11月30日被捕，到現在都沒有再發新內容。

除此之外，黃揚明今日再度加碼指出，其實「母湯害台灣」還有一個YouTube頻道，名稱就是「母湯」，目前有約70人訂閱，總觀看次數在3000出頭，僅上傳5部影片。

林秉樞操盤的臉書粉專還有YouTube頻道，其中一部影片的主角就是民進黨立委郭國文。（圖／截自「母湯」YouTube）

實際檢視該YouTube頻道，其首部影片在2019年7月22日上傳，邀請民進黨新北市議員戴瑋姍拍影片，其他還有作家蔡亦竹、台北市議員許淑華等人，值得注意的是其中一部影片的主角，就是找來林秉樞坐C位、與4位立委餐敘的郭國文。

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