在這幾年椰子油是非常熱門的議題，在近十年間約有兩個議題讓椰子油變成養生的聖品。第一個議題是改善阿茲海默症症狀，第二次是跟隨生酮飲食而熱門，再加上防彈咖啡等議題，又讓椰子油再次熱門起來。

不過，椰子油在健康議題上一直具有爭議性，像是高量的飽和脂肪酸對心血管疾病的風險尚待釐清。哈佛大學流行病學系的教授Karin Michels也在演講中提到，椰子油是十足的毒藥，到底椰子油是毒藥還是解藥，就讓好食課和讀者們討論一下吧！

●椰子油的中、長鏈脂肪酸爭議

脂肪酸是由長鏈的碳鏈（C-chain）連接一個羧基所構成，我們可以依據鏈長將脂肪酸分成短鏈（C4、C6）、中鏈（C8、C10）與長鏈（≥ C12），我們主要的油脂，如：橄欖油、大豆沙拉油等都是以長鏈脂肪酸為主的油。

網路流傳椰子油含有豐富的中鏈脂肪酸，但實際上椰子油的長鏈脂肪酸含量達到85.1%，中鏈脂肪酸為14.2%，確實遠高於其他市售的油脂，也有許多中鏈脂肪酸的產品是萃取純化自椰子油。

(圖片來源/好食課)

但最有爭議的是C12的月桂酸，佔了總量的47%。許多人認為月桂酸是中鏈脂肪酸，但根據蕭寧馨老師於科技部科技大觀園的撰文：

「根據歐盟定義，中鏈脂肪酸主要是C8:0與C10:0；因為分子小，而且可以輕微解離，水中溶解度較高，在20℃時每100毫升水中可溶解C8:0是68 mg，C10:0是15 mg，但C12:0只有5.5 mg，C14:0 有2 mg。」

這樣數據顯示月桂酸的水溶解度低，不若中、短鏈的脂肪酸，因此其實月桂酸的性質更接近於長鏈脂肪酸，不像中短鏈脂肪酸可以溶於水由「水溶性物質」的吸收路徑，而可能與長鏈脂肪酸一樣，和一般油脂一樣的運送方式。

●椰子油的瘦身效果？

生酮者熱愛的防彈咖啡，不僅會加入奶油，也常加入椰子油。許多人會期望椰子油的中鏈脂肪酸可以具有生酮效果而幫助減肥，但其實這有很大的誤解！

生酮飲食的瘦身功效，是來自於斷絕澱粉，人體為了維持足夠的血糖和能量，強迫脂肪代謝而成。

但因為缺乏足夠的醣類，造成脂肪代謝與正常碳水化合物飲食下的狀況不同，進而產生「酮體」，所以吃生酮飲食時的產生「酮體」其實是副產物，並不是瘦身的重點。

●椰子油的生酮效果？

有些民眾吃生酮的目的不是為了瘦身，而是相信「酮體」對人體有些好處，姑且不論酮體是否如此神效，單就椰子油的生酮效果而言，可能會讓人大失所望。

在2017年的一則臨床研究中，以「C8」、「C10」、「中鏈脂肪酸（C8+C10）」、「椰子油」與「控制組（無乳糖脫脂牛乳）」進行研究，受試者在禁食12小時後給予標準早餐（2片果醬吐司、1片起司與2顆炒蛋）。

一天會攝取兩次的測試物，第一次在吃完早餐後，受試者攝取20毫升的測試物（混入250毫升的無乳糖脫脂牛乳），爾後每30分鐘抽血一次測試血中酮體，第二次則在中午過後（不吃午餐）給予，共進行8小時的觀測。

(圖片來源/好食課)

理論上中鏈脂肪酸水溶解度高，所以可以快速吸收並透過肝門靜脈到肝臟，促進「酮體生成」效果。

可看到圖中C8和MCT脂肪酸的生酮效果非常良好，但是C10脂肪酸的生酮效果就降低非常多，這可以由前一段C8、C10與C12的水溶解度差異來解釋。

椰子油的C12含量達到47%，而真正屬於中鏈的脂肪酸僅有14.2%，而效果更好的C8脂肪酸僅佔了6%，所以椰子油的生酮效果老實說並不佳！

●椰子油的抗失智效果？

有些阿茲海默症患者，在出現認知功能障礙前，神經細胞出現類似糖尿病患者的現象：細胞無法接收血糖，因此被稱為第三型糖尿病。

對於這類患者，若能提早給予酮體讓腦細胞利用，可以減少神經細胞的死亡，延緩認知功能退化。

中鏈脂肪酸和一些特殊的醫療食品（Axona）確實可以及早給予酮體，在一些臨床實驗中確實有臨床效果。

不過，椰子油的研究都屬於個案報告，並未有大規模的臨床研究證實椰子油的效果。

●椰子油對心血管的危險性？

在這些數據中，椰子油可能會有些好處，但過度神化的結果讓人忘記了椰子油爭議不休的健康風險。椰子油以飽和脂肪酸為主，佔了90.3%，即便扣除有爭議性的月桂酸，飽和的長鏈脂肪酸都有達到75%。

雖然目前飽和長鏈脂肪酸的健康還有爭議性，但主流意見依然認為飽和脂肪酸對人體具有風險。

數年來大家開始從「油脂」的傷害轉到「糖」上，過去也曾發生學術界被糖商收買的案例，但這不能免除我們還是要注意「油脂」可能的風險，尤其在飽和脂肪酸上。

目前椰子油對於低密度膽固醇（壞的膽固醇，LDL）研究並不確立，有些研究發現會增加LDL，有些則認為不會。

而確實有研究發現攝取椰子油會增加高密度膽固醇（好的膽固醇，HDL），但這也不代表椰子油就有助心血管健康，不能因此說椰子油對心血管無害，甚至有好處。

最後，我們都不該過度詮釋「好」與「壞」，所以不應該完全相信哈佛教授所言「椰子油是十足的毒藥」，因為食物本身無罪，一切都要看怎麼使用，怎麼攝取。但同樣的我們確實不該過度神化椰子油，還是要對椰子油的健康危害有所警惕。