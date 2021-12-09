今年2月發生嚴重車禍的「老虎」伍茲，經過長達將近10個月的休想與復健後，終於傳出好消息，伍茲即將正式復出，18日與兒子查理攜手參加以四大滿貫賽得主的家庭聚會PNC錦標賽，而這場賽事也因為伍茲父子的參賽變得格外受到矚目。

PNC錦標賽的參賽陣容以家庭為單位，凡是曾經奪下大滿貫賽或是球員錦標賽冠軍的選手，能邀請一位家族成員組隊，整個賽事共有20隊參賽，比賽為期兩天，進行2回合36洞最佳球位賽，主辦單位先前已經確定了19組參賽隊伍，一直等待伍茲點頭確認，最終伍茲確定參賽，賽事選手也因而底定，大會為了照顧伍茲的腿傷，允許他開著球車進行比賽。

伍茲與兒子查理卻年就已經攜手參賽，當時這對父子檔以第7名作收，奪冠隊伍是賈斯汀湯瑪斯與父親的組合。

伍茲在推特上表示，「雖然這是充滿漫長與挑戰的一年，但我很高興能和兒子查理一起參加PNC錦標賽，身為父親的我，對此無比激動與自豪。」

由伍茲主辦的英雄世界挑戰賽剛落幕，伍茲在賽會期間每天都努力復健訓練，不論是鐵桿或是木桿都能很順暢的揮擊，讓外界對於他的復出充滿著期待。伍茲雖強調未來會回到美巡賽，但以他目前的狀態恐怕也只能偶爾參加單一場次比賽，無法密集出賽，畢竟重創後的腿是無法負荷得了這樣的強度。