戰中二補選也遭綠營網軍攻擊？ 顏寬恒：我想是有的

林秉樞施暴高嘉瑜扯出綠營養網軍爭議，遭受鋪天蓋地檢視的台中市第二選區立委候選人顏寬恒，今日被媒體問到否心有戚戚焉？他說，對於高嘉瑜的遭遇感到不捨，至於網軍部分，「哪個政黨、派系有多少網軍、網軍頭是誰？根據媒體追蹤報導，已經很清楚了！」

是否有網軍攻擊顏寬恒？補選過程有無捏造、毀謗或造謠言論？顏寬恒認為「我想是有的」，在這樣不對等的狀態下，補選還剩1個月時間，希望各界用正面看待，幫我們檢視網軍有多少攻擊，也請媒體朋友查清楚。