立委高嘉瑜被施暴。（圖／本報系資料照片）

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，持續延燒。林秉樞被爆在11月24日母親出殯當天，飆罵高嘉瑜，甚至扯掉她的口罩跟帽子，如今林秉樞咆哮高嘉瑜的影片曝光，前民進黨立委郭正亮透露，高嘉瑜這個影片應該很早就給綠媒了，綠媒之前為何不播，可能是因為不知道林秉樞事件會如何發展。

主持人王又正9日在中天政論節目《正常發揮》表示，林秉樞11月11日打高嘉瑜，11月24日在母親告別式還這樣羞辱她。影片中的高嘉瑜看來很尷尬、很無奈，也很無助，不曉得怎麼辦，她應該想挖個洞把自己埋起來吧。

王又正指出，禮儀公司第二代陳聖文，希望代表民進黨參選台北市大安文山市議員，他認為，影片應該給藍媒，來監督民進黨媒體才對，怎麼會給綠媒呢？郭正亮指出，陳聖文後來是前駐美代表處政治組長趙怡翔支持的，而大安文山區已經有新潮流議員，新潮流不方便提兩個。

郭正亮接透露，禮儀公司老闆是段宜康的好朋友，在該行非常有名，也很優秀。由於這家公司很綠，影片怎麼可能給你？郭正亮甚至認為，高嘉瑜這個影片應該很早就給綠媒了，至於綠媒之前為何不播？可能是因為不知道林秉樞這個事件會如何發展。

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