金門昇恆昌金湖飯店推出應景的「金虎福袋」外帶年菜和2款除夕圍爐菜，中西合璧菜色滿足不同喜好。（金湖飯店提供）

金門昇恆昌金湖飯店推出應景的「金虎福袋」外帶年菜和2款除夕圍爐菜，中西合璧菜色滿足不同喜好。（金湖飯店提供）

新年就是虎年，金門昇恆昌金湖飯店推出應景的「金虎福袋」外帶年菜和2款除夕圍爐菜，中西合璧菜色滿足不同喜好，即日起加入預約訂購，讓主廚強力推薦的星級美食陪你迎來一整年虎虎生風的好氣勢。

金湖飯店繼去年外帶套組獲鄉親熱烈回響，今年再推出「金虎福袋」外帶年菜，有金黃酥脆「軟殼蟹香米糕」以及使用小金門特產芋頭結合流沙的「小金芋泥流沙包」，還有精選烤鴨、油雞等數道熱門菜品組成「虎虎生風迎春拼盤」，過年必備「御品經典佛跳牆」、「白果五行長年菜」等吉祥寓意料理也一樣不少。

金門昇恆昌金湖飯店推出應景的「金虎福袋」外帶年菜和2款除夕圍爐菜，中西合璧菜色滿足不同喜好。（金湖飯店提供）

金門昇恆昌金湖飯店推出應景的「金虎福袋」外帶年菜和2款除夕圍爐菜，中西合璧菜色滿足不同喜好。（金湖飯店提供）

金門昇恆昌金湖飯店推出應景的「金虎福袋」外帶年菜和2款除夕圍爐菜，中西合璧菜色滿足不同喜好。（金湖飯店提供）

另外，還有虎年限定主廚特製功夫菜，包括金門高粱與陳年紹興酒香結合養生中藥材的「老酒藥膳浸大蝦」、蘇杭特色口味「雪菜清蒸金鯧魚」和大小朋友都愛的「西式香料豬肋排」。「金虎福袋」每套8道只要開運價7666元，小年夜至初二取餐還附贈精美保溫袋，元月20日前完成預訂再送風獅爺蜂蜜蛋糕1條。

金門昇恆昌金湖飯店推出應景的「金虎福袋」外帶年菜和2款除夕圍爐菜，中西合璧菜色滿足不同喜好。（金湖飯店提供）

金門昇恆昌金湖飯店推出應景的「金虎福袋」外帶年菜和2款除夕圍爐菜，中西合璧菜色滿足不同喜好。（金湖飯店提供）

金湖飯店今年也推出開運價18800元的「財虎聚富豐年宴」與12000元的「瑞虎吉祥平安宴」2款迎春圍爐宴，多達12道豐盛又美味的功夫料理，道道都是費時又費工的主廚手路菜，選用龍蝦、野生斑節蝦、野生紅條、帝王蟹等珍稀昂貴食材，特製成日式壽司、金門在地酸白菜鍋物以及鮮美海味羹湯等豐富多樣的美味年菜料理，還有金湖飯店特色手作港點蝦餃皇和印有可愛風獅爺的流沙包，以及手沖黑珍珠木桶豆花等人氣佳餚。即日起開放預約，除夕夜起至初三天天供應，除夕夜現場還有加碼鬧熱迎財神、祥獅拜新年等活動。

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