最近幾年時尚圈流行「跨界聯名」、「異業結盟」，將觸角延伸到其他產業的消費族群，的確創造不少話題，也開發不少新客層，但跨界玩多了，不免了無新意。近一年來，時尚圈悄悄興起「同業結盟」的風潮，昔日見面分外眼紅的競爭品牌，竟然可以化敵為友攜手合作，在「雙品牌」的加持下，成為洛陽紙貴的珍稀逸品。

以往時尚精品的跨界行銷侷限在異業結盟，或是以「高低差」模式聯名年輕潮牌或運動品牌，但今年竟意外出現不少「同業結盟」的案例，推論有可能是時尚界受到新冠肺炎疫情的衝擊，為了對抗惡劣的大環境，而產生同仇敵愾、相濡以沫的革命情感。

寶格麗和MB&F兩個鐘表品牌合作MB&Fx BVLGARI FlyingT Allegra珠寶表，雙品牌加持，更添傳奇。（BVLGARI提供）

★MB&F x BVLGARI

寶格麗（BVLGARI)近日攜手獨力製表品牌MB&F推珠寶表，也傳為佳話，寶格麗腕表創意總監Fabrizio Buonamassa Stigliani與MB&F創辦人Maximilian Busser私交甚篤，兩人因惺惺相惜，合力打造MB&F x BVLGARI「FlyingT Allegra」珠寶表，寶格麗操刀珠寶設計，MB&F則負責機械立體結構與精密零件，表盤下方有兩大腕表品牌的LOGO，立刻吸引全球腕表藏家爭相鎖定珍藏，有白K金與玫瑰金兩款，各限量20只。