邱澤今(10日)和許瑋甯突拋出震撼喜訊，直接跳過認愛宣布結婚，讓外界又驚又喜，短短時間就收穫半個演藝圈好友祝福，粉絲更是狂賀，在網路討論度居高不下，現有網友提問邱澤真有那麼紅？一個結婚消息竟能引起如此大轟動，好奇他是怎麼紅起來的，鄉民們一致點名關鍵點。

有網友在PTT以「邱澤是怎麼捧紅回來的？」為題發文，表示他印象中邱澤只有剛出道時紅一陣子，後來人氣被賀軍翔還有明道追過後，就好像消失了，為什麼宣布結婚消息會有那麼多人驚訝？

對此，不少人都點名關鍵是他2011年和柯佳嬿合作的偶像劇《小資女孩向前衝》，「小資女孩啊，收視率超高」、「小資女孩真的超好看，每個人演技都很強，捧紅超多人」、「小資吧，跟柯佳嬿一起搭配」。

而不少網友也認為邱澤在劇團磨練演技後，回來演《小資》之後演技與日俱進，狂讚他「現在台灣少見的演技派」、「他算是靠作品受歡迎翻紅的」，還表示他現在是帥又有實力。

邱澤2001年出道後，因無法適應淡出，直到2008年復出，拍攝偶像劇《無敵珊寶妹》，而在郎祖筠的指導後，演技明顯進步許多，2011年更因《小資女孩向前衝》爆紅，讓他事業再創高峰。