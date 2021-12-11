現年48歲的俄國議員佩特林(Maxim Petlin)，日前在參加線上視訊市議員會議時，起身淋浴卻忘了關鏡頭，使得神鵰意外入鏡。

英國《每日郵報》10日報導，現年48歲的俄國議員佩特林(Maxim Petlin)，日前在參加線上視訊市議員會議時，起身淋浴卻忘了關鏡頭，使得神鵰意外入鏡。在場人士有的一臉淡定，有的人表情卻逐漸母湯，露出詭異笑容。不過，即使影片曝光，佩特林還是打死不承認有這件事情發生。

報導指出，佩特林是反對黨Yabloko的黨員。當時，議員們正舉行紀律會議。當會議進行到一半，佩特林突然站起身來並脫光衣服，隨後赤裸裸地在家溜鳥遊行。

由於畫面實在太引人矚目，部分議員露出訝異的神情，也有人表情逐漸母湯，露出邪惡的笑容；不過，會議主持人到是一臉淡定，繼續進行著會議。

「既是寶劍，何必藏諸名山」，這段影片遭人爆料給媒體。當記者詢問知不知道自己已被「一覽無遺」；佩特林卻打死不承認，「我有裸體現身嗎？這是甚麼廢話。我只記得有線上會議，但我不記得我有裸體」。

至於佩特林所屬的政黨，則不願回應此事。先前，佩特林因詐欺勒索遭判處3年有期徒刑，他的政黨展現力挺態度。「這起案件是捏造的，佩特林是政治犯」。