文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

台電位於北市文山區的萬隆變電所今上午爆炸起火，導致北市文山區、新北新店區逾30萬戶停電，網友群起在PTT哀號，指路上交通號誌沒反應，大塞車，店家摸黑營業，信義區也因為停電影響供水，台灣成了第三世界國家，對此，重啟核四公投領銜人黃士修表示，台灣因關核電缺電，若公投沒過，缺電引發的國安危機就會成為常態。

台電萬隆變電所今早爆炸起火，造成北市文山區、新北新店區等雙北地區逾30萬戶停電。(翻攝自PTT)

台電萬隆變電所在今天上午9點42分爆炸起火，台電表示，台北一次變電所因5號變壓器故障起火，造成該所161KV及69KV供電系統停電，使北市木柵與新北市新店等地區逾30萬戶停電，更有台電人員爆料，此次5號變壓器故障起火並非偶然，台電因為缺電，曾將5號變壓器降壓，上個月也曾出現過故障跳脫。

而萬隆變電所爆炸起火後，導致木柵、新店大停電，路上交通號誌故障，店家在黑暗中營業，網友紛紛在PTT上直言，突然停電台灣就像是第三世界一樣，紛紛留言：「剛剛家裡電燈一直閃」、「在拉屎廁所瞬間全黑」、「落後地區」、「現在路上的混亂狀況，我以為我到了第三世界」、「信義區也是，還有停水」、「洗澡洗一半停電」。

北市文山區景隆街的台電變電站12日發生火警外，讓台北文山區、新北新店區多處發生停電，連文山區交通號誌也受到影響。（趙雙傑攝）

萬隆變電所爆炸後，黃士修馬上在臉書發文表示，幾年前許多專家學者就警告政府，降壓會造成電網系統潛在損傷，國外研究甚至不敢玩到降頻。但台灣因為關掉一半核電而缺電，台電頻繁降壓甚至降頻供電，今年甚至連秋冬季都偷偷降壓，情況已經非常危險。

黃士修表示，如果核四公投不過，核二、核三也會保不住，一旦台灣進入非核家園，缺電引發的國安危機就會成為常態。