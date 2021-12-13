🚨 Giannis Triple Double Alert!! 🚨



20 PTS | 10 REB | 11 AST pic.twitter.com/iEXGMKpYlX — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 12, 2021

「字母哥」阿提托康波13日交出20分、11助攻與10籃板的本季首次大三元表現，搭配米德頓貢獻24分、8籃板，公鹿以112比97輕取陣容短缺的地主尼克，目前18勝10敗，繼續排在東區第2，卻跟東區龍頭籃網之間勝差僅剩1場。

公鹿全隊7人得分上雙，除了阿提托康波與米德頓，波提斯也有19分、10籃板及3抄截，胡德14分，哈勒戴13分，葛雷生艾倫12分，康納頓10分，公鹿總教練布登豪瑟說：「我們展現無私，且做出正確決定，這是一場很棒的團隊勝利。」

反觀地主尼克最近陷入人員短缺窘境，因為巴雷特、托平兩名球員突然觸發聯盟健康與安全協議，恐怕至少面臨10天以上的隔離停賽，最近取代肯巴沃克先發的控衛柏克斯，也因私人理由宣告無法上場，讓尼克可用之兵越來越少。

不過今天生涯首次先發的菜鳥前鋒格萊姆斯，卻投進7顆三分球、貢獻27分，成為尼克場上最大驚奇，「我只是隨時準備好應付這種時刻，但這確實感覺很不真實，我只能咬牙撐住努力表現。」羅斯也先發上場，拿下18分、7助攻。