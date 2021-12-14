日常生活中有些猜忌是在所難免的，有人憋在心裡，不肯說出來，然後導致誤會越來越深，有人選擇跟別人抱怨，自顧自的上演被害者，逃避面對當事人。星座命理網站靈匣網指出，天蠍座、摩羯座、巨蟹座的人雖然容易疑心、猜忌，但從不在背地裡抱怨，選擇主動詢問，把問題攤開來講清楚，不留下誤會。

天蠍座

天蠍座是一個很高冷的星座，他們很少跟其他人接觸，除非是必須接觸的人，但是天蠍缺乏安全感 、害怕受到傷害，所以容易疑心身邊人。天蠍真的很害怕失去，當天蠍有了猜忌之後，腦子裡就會被這些占據，天蠍難以控制自己把事情往好的方面想，但是因為天蠍的朋友得來不易，所以天蠍會非常的珍惜，當有疑心時他們會選擇主動詢問對方，解開誤會。

摩羯座

摩羯座是一個很理性的星座，他們喜歡所有事情都明明白白的，善於觀察的摩羯隨時都在注意周圍的環境，而且摩羯善於分析，他們能看到本質。摩羯的疑心病很重，因為他們只相信自己靠努力得來的成果，所以當摩羯有猜忌之後，他們不會抱怨，而是想盡一切辦法找到這個事情的根源，可能會直接問，或者通過其他的方法，總之摩羯是一定要弄明白。

巨蟹座

巨蟹座是一個多愁善感的星座，他們真的敏感多思，非常缺乏安全感，當身邊有什麼事情開始變化，巨蟹就會感到非常不安，然後思考為什麼。但是巨蟹是一個消極的人，他們習慣性的把事情往壞的方面想，然後嚇到自己。巨蟹還特別注意自己在別人心裡的形象，有關自己的事情他們都格外注意，怕自己給別人留下不好的印象。當巨蟹有了猜忌之後，他們雖然會胡思亂想，但基於朋友之間要真誠的原則，巨蟹會把事情講出來，聽對方的看法。