打新冠疫苗死亡認定比例低 莊人祥揭原因

立委陳玉珍今天質疑，我國新冠疫苗接種後死亡案例，被認定與新冠疫苗相關的比例過低，過去五年疫苗接種後死亡判定，至少有三成會被認定與疫苗相關，到了新冠疫苗，相關比例卻驟降。指揮中心發言人莊人祥表示，過去疫苗判定相關比例較高，是因為審議多半是卡介苗，與新冠疫苗的副作用大多不相同，因此無法相提並論。

莊人祥表示，VICP裡面目前審議最多的除新冠疫苗外，應該是卡介苗，通報進來的個案，很多都相當典型的與疫苗有關，例如骨髓炎、傷口流膿，這些在整個文獻上都是已知的相關性，因此比較清楚，但有關新冠疫苗，目前在文獻上最清楚的是AZ對年輕女性會有血栓併血小板低下的部分，另外還有像是各種疫苗接種後出現過敏性休克，以及打疫苗後有很多紅腫熱痛，不過VICP有部分案件可能是有相關但還沒進行救濟。

至於mRNA疫苗，莊人祥指出，這部分也很清楚，對年輕男子會有一些心肌炎，當然各個案件會由VICP委員進行審查，委員組成中除專家外，另外也有法律、消費者代表等其他相關人員，並不全然都是醫學專家，有各個領域的委員，都在VICP裡面幫民眾權益進行把關。