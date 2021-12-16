44歲黃金單身漢王少偉，上週被拍到與「最美博士」許藍方一起慶生還上演溫馨接送情，甚至被爆他們早已秘密戀愛長達半年，此事雖被雙方經紀人否認，但此事仍被熱烈討論，昨天(12/15)王少偉上節目直播，不免提及這段緋聞，命理專家詹惟中當場分析他的感情運勢，直言他對屬鼠的許藍方沒抵抗力，而緋聞女友謝忻也上線吐露真實心情。

王少偉與性學博士許藍方爆秘戀，雙方經紀人與女方都予以否認，但王少偉則沒把話說死，表示：「不排斥有發展可能」，留給眾人想像空間，昨他上直播節目，跟命理師詹惟中同台，聊到這段戀情，他坦言確實有跟許藍方相約聚餐，但都是一群人，沒有單獨相聚。

詹惟中解析王少偉的未來感情運勢，直言他是富貴桃花型，可能靠有錢的另一半致富，更說王少偉是純情派，戀愛時的摳門，會在婚後改變，而子女宮吉星高照，笑稱是性能力強的象徵，至於配對的女性，詹惟中說他對屬鼠的女性無力反抗，遇上了就被吃死死，而許藍方正是屬鼠，但若是能幫助他事業的，屬雞的女性比較適合當伴侶，恰好緋聞女友謝忻就屬雞。

有趣的是，直播過程中，謝忻還上來留言，吐露王少偉與許藍方的緋聞曝光後，她痛哭三天三夜，爆料自己平時對王少偉很好，經常接送他上下班、甚至某次爬山後累得半死，還拖著疲憊的身體去給他送彰化名產，大嘆：「我到底算什麼！ 我就是Uber＋ubereats！」，還喊話要王少偉把她送的東西吐出來，「然後短期之內不要聯絡，應該說是長期」，這份悲愴的心情卻逗樂全場。