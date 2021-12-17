54歲南韓諧星金哲民（김철민，音譯），16日下午驚傳病逝，而他2019年被診斷出已是肺癌末期，但他仍積極抗癌，無奈最終仍不敵病魔，而他離世前6天，還在臉書發文，未料卻成為他最後的遺言。

金哲民的家族有癌症病史，2014年哥哥因肝癌過世，父母也死於癌症，不過他2019年得知自己是肺癌末期時，在社群寫下「想到以後能見到先走一步的家人，心裡也就不那麼難過」，而他2年多來也積極抗癌，雖然辛苦但始終保持正面樂觀態度，受到不少人讚賞。

金哲民病情雖一度傳出好轉，但藥物出現副作用，不得不暫停原本的有效療法，去年開始健康狀況開始惡化，據圈內好友透露，近期跟他聯絡時會喊「很痛」，但他沒放棄希望，友人也鼓勵他撐過去，沒想到幾天後就離開了。

家人替金哲民選燦笑照當遺照。(圖／翻攝自韓網)

而他生前最後一則貼文，寫下「多虧大家，我很幸福，很感謝，愛你們。」最後遺言仍表達對眾人的感謝，讓不少人看了都暖哭了。金哲民靈堂設在原子力醫院2樓2號室，預計18號上午10點出殯。

而家人也替他選了一張燦笑的照片當遺照，讓他在人生最後一程，也能笑著送別大家，目前人在隔離的劉在錫，雖不能當場致意，也特地送上花環，朴明洙、曹世鎬也發文致敬這個重量級前輩。

金哲民1994年通做MBC徵選，成為第5期的諧星出道，因為在大學路參與街頭快閃演出聞名，出道近30年，是不少諧星後輩的楷模。