藝人王力宏昨(17日)被前妻李靚蕾爆料不僅召妓、出軌還約砲，一夜之間好男人形象全毀。而國師唐綺陽今(18日)公開發文替李靚蕾打氣，並且怒轟王力宏「優質形象下面居然這麼噁心」。

唐綺陽臉書上最新貼文寫到，形象都是包裝出來的，一旦受害者願意站出來，揭發真相，保證跌破大家眼鏡。然後以星象分析，海王星順行、木星在雙魚座，讓受害者站起來了，而金星逆行在摩羯座，代表過去滴水不漏的事情現在反而出現了破洞，並下結論：「金牛男真神秘」。

此外，唐綺陽也心疼李靚蕾，表示到底要忍多久，才能累積足夠的經歷感受，寫出這麼長的文章，拆穿那麼厚的面具，並直言「優質形象下面居然這麼噁心，女方還想繼續維繫，幸好他夠無情」。

最後唐綺陽祝福李靚蕾，在勇敢爆出內幕後能夠重生，並向她喊話「未來只為自己加油好嗎？」，還在文末留下寓意深遠的一句話，「下一個是誰？」，似乎透露演藝圈可能還有更多荒唐的事，但就要看受害者願不願意站出來了。