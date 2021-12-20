王力宏遭前妻李靚蕾核彈級爆料，控訴王長期約炮、召妓，且被美國醫師診斷有性成癮問題，性治療師童嵩珍表示，長期召妓、約炮者內心都是孤獨的，才會選擇以性愛來掩蓋孤獨，而性愛因具備強烈、佔有及短暫等3大要點，所以約炮、召妓等情形才會反覆發生。

童嵩珍昨在臉書發文表示，長期召妓、約炮的人，內心都是孤獨且需要被理解的，為了讓自己不孤獨，他們會用各式各樣的狂歡迷亂來掩蓋孤獨，像是催眠、使用藥物，甚至性愛，來證明自己也是被需要的。

童嵩珍解釋，性愛之所以能滿足內心的孤獨，是因為具備三個要點，「一是強烈的，甚至是強迫的；二是佔有的，包括心靈及肉體；三則是短暫的，要瞬間即過但需要週期性」，所以召妓、約炮等情形才會反覆發生，「一次次地無法自拔」。

童嵩珍說，過去遇到的個案認為「性慾低下」是需要被治療的，對固定伴侶沒有性慾，他們的性功能就會失常，但追根究柢，原因都是「不愛了」，會選擇繼續留在關係中的人，不是因為習慣了，就是為避免財產上的損失，而不得不留下。

童嵩珍表示，長期召妓、約炮的人，通常認為只要換個對象一切就會變好，但實際上這已經與性方面不合無關，真正出現問題的是婚姻，以及溝通不良，她說，王力宏的故事是否另有隱情無從得知，「只能從王先生的性喜好與我的類似個案中，去做一些在性治療上的分析，拿板凳繼續看下去。」