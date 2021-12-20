李靚蕾於17日深夜發布5千字毀滅式長文，痛訴王力宏婚內劈腿、召妓，導致王力宏優質形象瞬間崩塌，有網友好奇，在這個懶人包時代，為何李靚蕾的5千字長文，大家都願意仔細看完，對此，不少網友讚嘆李靚蕾文筆超好，且全文都是重點，讓人願意繼續看下去。

一名網友今天上午在PTT八卦板上詢問，現在多數人都懶得看長篇大論的文章，反而喜歡閱讀圖多文少的懶人包，但李靚蕾每次發布的文章都是千字起跳，大家卻願意仔細看完，讓他相當驚訝。

對此，許多網友留言讚嘆李靚蕾的文筆超好，讓人願意繼續看下去，「文筆好沒有廢言，大家想知道的都講，順便留個尾讓大家有個念想，想知道後續，超讚的」、「文筆好啊，那個By2看不到100字就想end」、「看原文就能懂的邏輯幹嘛還看懶人包」、「文章寫的爛才需要懶人包啦」。

也有網友認為李靚蕾寫的文章句句都是重點，且內容精采，看著看著就看完了，「完全沒廢話，字字犀利」、「內容驚爆吧」、「因為她的5千字都是重點，沒在跟你推託拉五四三，直接正中紅心，沒跟你客氣的」、「每一段都有新爆料啊」、「順順的就看完了」。