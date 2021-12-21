李靚蕾17日發文指控王力宏嫖妓和外遇的惡行，開啟延燒多日的「蕾宏大戰」，直到昨天王力宏低頭道歉，戰火才停止，而原本喊告的李靚蕾也立刻休兵。對此，一名女網友大讚「窮寇莫追」是高招，沒被支持聲浪沖昏頭，這種聰明冷靜與EQ，讓女生都想娶回家了。

一名女網友昨在PTT上發文表示，窮寇莫追！李靚蕾很清楚自己想要什麼，所以不會感情用事，非要置他人於死地。如果她繼續往下追究會發生什麼事情？王力宏被逼到窮途末路會怎樣？也許會決定擺爛，什麼都不要給她，甚至可能會憑著自己的財力和背景找她麻煩。而讓王力宏答應合理的「離婚條件」一直都是李靚蕾的目的。

女網友認為，李靚蕾沒被支持的聲浪沖昏頭，明明滿腹怨氣但還記得不要逼死人，這種聰明冷靜與EQ，她是女生看了都想娶回家，阿宏到底知不知道自己錯過了什麼？

女網友也點出所謂的「合理條件」，很多人笑李靚蕾不就是要房子，但本來要房子就很正常，單親養三個小孩並不容易，雖然可以聘用保母與司機幫忙照顧孩子，但這些人終究無法取代父母的角色，關於孩子學習狀況、社交生活與未來前途的規劃，都無法插一腳。

女網友坦言，離婚不要求這些合理條件，難道要讓王力宏爽生小孩以後，離婚再讓前妻帶走照顧，孩子未來的人生都不用負責嗎？而且李靚蕾也不是獅子大開口要好幾棟房子，只是要小孩在家裡睡覺時躺的那一棟，其實已經夠客氣了！

女網友也說，那棟房子王力宏本來打算要「用借的」，與小孩住的房子要看屋主臉色才能住，屋主還是曾經出爾反爾的人，這樣會答應的人，才有毛病吧！

貼文引起網友熱議，「這篇正確，自古以來打仗都是有戰略目的」、「真的只要你一棟房，很便宜了」、「保障小孩安全居住正常吧」、「本來該拿的就該拿，否則小孩是從石頭蹦出來，自己就可以長大嗎？」