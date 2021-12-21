Up直播人氣新主播其其，同時擔任台新夢想家啦啦隊的成員，IG社群擁有超過15萬名粉絲支持擁護，高人氣的她自嘲是從醜小鴨蛻變而來，大學開始學跳舞，從這條路逐漸找到美麗自信心，目前持續在舞團接商業演出，而去年因為疫情所有場次被全砍光，希望今年疫情能穩定控制，順利接到演出工作賺錢。

直播隨時得調整節奏，其其觀察，現在觀眾都不太愛打字，很多反而喜歡掛播，有時沒有人互動就要學會自言自語，至於收入，她坦言最好狀況1個月有到6位數，「生活增加一點零用錢，自己也覺得多了1份責任，因為粉絲特地留時間等開播，讓我的生活變得更規律，沒開播反而會覺得渾身不對勁，直播已經變成生活中的一部分，而且陪伴久了也會累績、越多真心觀眾在背後支持。」

其其穿上性感比基尼露出雙峰。（Up直播提供）

秋冬來臨，她日前特別到「鳩之澤溫泉」泡湯，當地因泉水呈現夢幻的淡藍色與乳白色漸層色，美得被封為「台版冰島藍湖」，她穿上性感比基尼泳衣露出雙峰，水乳交融的吸睛意境，引來粉絲興奮留言：「大自然的美也比不過你的美！」有別於被騷擾狀況，其其笑說自己的觀眾們很特別，反而都很愛惜羽毛，還會希望她不要穿的那麼辣，或是提醒她別曝光。

其其同時也是夢想家啦啦隊成員。（Up直播提供）

27歲的其其目前感情空窗，談到理想條件，她笑說：「男生要負責任、肯努力！」對於年齡不拘，就算是姐弟戀也不排斥，但近來演藝圈離婚事件頻傳得知，她當下也是好錯愕，直呼：「連王力宏這樣的男神都離婚了，未來對於自己另一半，的確需要更時間相處觀察。」