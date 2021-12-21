今年烏魚子因量少價揚，如何選購烏魚子才不會花冤枉錢？雲林區漁會21日舉辦烏魚子評鑑活動，選出前5名烏魚子，並以此為範本傳授選購要訣「色澤通透金黃、外型勻稱、觸感軟硬適中、吃起來口齒留香」，就是優質品。若要省荷包則可買外形不對稱的「NG烏魚子」，便宜2成左右。

雲林區漁會「優質烏魚子評鑑」活動在區漁會2樓舉行，分為5至7兩、7兩以上2個組別，各組均有20餘人參賽，評審團針對外觀、風味、質地、口感、資料審查給分，認為今年烏魚子量少但質優，參賽者都有備而來，分數相當接近，讓他們很難取捨。

區漁會總幹事林傳育表示，好的烏魚子除了要「色澤通透金黃、外型勻稱、觸感軟硬適中」、「吃起來口齒留香、有點黏又不會太黏」。另外，聞起來要無魚腥味與油耗味、不過鹹或過淡、以手輕壓表面不會有指痕、咀嚼時軟硬適合、切片後內部組織綿密具延展性，不能1顆顆散開來。

林傳育說，區漁會的烏魚子評鑑已邁入第15年，參賽者藉由多年經驗，研發出低鹽、低鈉的烏魚子，符合現代人的養生健康觀念，且養殖烏魚子風味已不輸野生烏魚子。雲林縣出產的烏魚子，強調食安、優質、不添加防腐劑，已成為許多饕客年節最佳送禮的產品之一。

今年養殖烏魚受疫情、氣候影響，產量較去年減少，價格因而上揚2、3成，烏魚子業者透露省荷包的方法，就是購買外形不對稱的烏魚子，約為一般烏魚子的8折，也有人專買5片1台斤1000元初頭的小片烏魚子，這些賣相不佳的烏魚子，吃起來一樣美味可口。