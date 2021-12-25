家住新莊區化成路的葉先生因兒媳離異，女兒也因家庭關係離家，他和老伴共帶了3個孫子，葉先生原從事水電和工地雜工，最近因手受傷，有半年無法工作，家庭頓失收入；新莊社福中心今媒合一家人受贈國際獅子會300A2區第十專區的禮券，3位小孩利用獅子會贊助的3千元禮券，各自採買了粉紅色的書包和拐杖糖，相當開心。

新莊社福中心除幫忙申請弱勢兒少福利身分外，並媒合民間善款，25日上午更帶領一家人參加國際獅子會300A2區第十專區在家樂福重新店採買，社會局副局長許秀能和市議員何淑峰、王威元助理等人一起參加活動。

在活動現場，不僅邱品嘉化身為聖誕婆婆，每位穿著黃色背心的獅友們，也都細心地陪著案家小朋友一起採買。300A2區總監最高指導李彩秋、家樂福重新店長邱文琪和金陵女中校長高亞謙等人也都全程陪伴。

許秀能表示，今年因受疫情關係，以致弱勢家戶更受衝擊，非常感謝300A2區第十專區全體獅友的愛心，這次活動共邀請新莊、三重、鶯歌等63戶弱勢家庭參加，每戶有獅子會贊助的3000元禮券，可以盡情選購，而且禮券也不限要一次使用完。