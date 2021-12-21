李靚蕾敲下「蕾神之錘」制裁王力宏，讓王力宏苦心經營數十年形象一夕間崩塌，成為渣男代表。核彈級爆料2天後，王力宏不敵輿論，道歉並宣布暫退演藝圈，但仍慘遭網友砲轟，如今一篇3年前的「求救文」又被挖出，遭網友瘋狂朝聖恥笑「水落石出」。

原來是王力宏在3年前，也就是2018年的4月，曾貼出一張自己六塊肌的自拍照，然而眼前的李靚蕾看都不看，繼續滑自己的手機，讓王力宏忍不住PO文「要練成怎樣老婆才會注意我？我還需要多少時間才能得到靜蕾的注意？」

王力宏3年前曾PO文求救「怎樣才能吸引靚蕾的注意」，遭網友翻出狂酸原來出軌是為了吸引老婆注意。(圖／王力宏臉書)

網友如今翻出這則貼文，留言狂酸：「看來你找到方法了，只是不是個好辦法」、「原來都是為了吸引老婆注意啊」、「吸引老婆注意的最快方法就是劈腿」、「說好的威脅跟恐懼呢」、「你現在知道她每分每秒都在注意你了嗎」、「現在不只靚蕾，全世界都注意到你了」。

還有人酸：「老實交代，這張上的靚蕾是不是也是P上去的」、「何止注意，她還悄悄都備份下來了」、「怎麼吸引注意，當然就是發揮宏荒之力啊」、「如同小朋友搗蛋引來父母關愛，出軌才能讓老婆看你」、「當時靚蕾應該在看你的whatsapp跟花名冊吧」。