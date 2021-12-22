Las Vegas: Amazon delivery driver shields a teen girl and her puppy from a Pitbull outside her home

《今日美國報》（USA Today）22日報導，近期一段影片在網路上曝光，一隻原本看似溫和的比特犬，在其他小狗出現後突然血性大發，不斷攻擊小狗和試圖保護愛犬的19歲女大生，所幸附近的一名亞馬遜送貨司機及時趕到，暫時擋住發飆的比特犬，讓女大生和小狗趕緊逃回屋內。

根據報導和影片畫面，一名美國的19歲女大生雷（Lauren Ray），13日在拉斯維加斯（Las Vegas）家門口遇到一隻路過的比特犬，開心地蹲下撫摸，比特犬也親人地猛搖尾巴，不過雷所飼養的小狗麥克斯（Max）出現後，兩隻狗突然爆發衝突，壯碩的比特犬一度將麥克斯壓在地上猛咬。

雷趕緊抱起愛犬，不過比特犬仍未放棄，不斷試圖撲咬雷懷中的麥克斯，讓只能以左手保護自己和愛犬的雷在原地不斷打轉。所幸附近的女性亞馬遜送貨司機朗茨（Stephanie Lontz）及時趕到，不斷對比特犬大喝：「不行！」並用雙腳擋住比特犬，才讓雷能夠帶著麥克斯逃回屋內。

事件經過全程被雷家門口的監視器錄下，雷的父親雖然在手機提醒下察覺事件發生，但他當時距離家門有半小時車程，只能徒勞地試圖要女兒躲回屋內，還好朗茨如「神力女超人」（Wonder Woman）一般現身支援，才未造成更大的傷害。

這家人稍後在網路上公開影片，並藉此找到朗茨，向她當面致謝。朗茨表示，雷的尖叫聲讓她想起自己的孩子，而為旁人提供協助是「所有人類都應該做的事」。另根據拉斯維加斯媒體報導，當地動物管制單位在事件發生後不久就帶走了這隻比特犬。