血癌鬥士朱頤2年前離世，花蓮扶輪社接力延續他的願望，23日捐贈7萬2617元美金（逾217萬台幣）予花蓮慈濟骨髓幹細胞中心，協助採購相關儀器強化骨髓幹細胞建檔，挽救更多生命。（羅亦晽攝）

血癌鬥士朱頤曾幸運獲得骨髓配對成功，移植後重生，發願號招10萬人骨髓建檔，怎料癌症復發，2年前離世，花蓮扶輪社接力延續他的願望，23日捐贈7萬2617元美金（逾217萬台幣）予花蓮慈濟骨髓幹細胞中心，協助採購相關儀器強化骨髓幹細胞建檔，挽救更多生命，朱頤父親朱文慶感謝大家努力完成兒子遺願，並向在天上的兒子喊話「下輩子我們還要再當父子」。

骨髓配對成功的機率僅10萬分之1，罹患血癌的朱頤，多年前在慈濟醫院骨髓資料庫40多萬筆資料中，幸運成功配對到1組，移植後重生，2017年12月，他透過台北101舉辦許願牆活動，在斗大的文字牆上顯示「感謝我的骨髓捐贈者，讓我能重生」，把對捐贈者的感恩說出，感動無數民眾，並發願號招10萬人骨髓建檔。

怎料朱頤癌症復發，求生意志堅強卻難敵病魔摧殘，不幸於前年12月辭世，花蓮扶輪社得知朱頤遺願後，多次前往慈濟骨髓幹細胞中心了解與參與驗血建檔活動，歷時近2年，通過「召募10萬青年骨髓建檔-為血癌青年圓夢」全球獎助金計畫案，23日在朱頤父親朱文慶見證下，將7萬2617元美金、逾217萬台幣捐贈慈濟骨髓幹細胞中心，協助採購相關儀器。

朱文慶感謝大家努力完成兒子的遺願，他想起兒子對抗病魔時的過程哽咽地說，朱頤在他心中是個十分優秀的孩子，高中時獨自到美國唸書直到大學畢業才回到台灣，沒想到服完兵役因身體不適，在台北馬偕醫院驗出急性白血病，醫生當下也告訴他們，一定要經骨髓移植才有辦法存活。原以為做完移植手術，朱頤就能康復，怎料血癌再度復發，進行第2次骨髓移植，直到2年前，醫護團隊告訴他，癌細胞已經擴散到腦部，人生已經走到盡頭。

朱文慶眼角泛淚地說，自己當時趁朱頤還清醒時和他約定下輩子還要再當父子，一再叮嚀他一定要記住這一句話，並告訴他，「媽媽在另外一個世界等你，你一定要跟好她，牽好她的手，好好的走」而朱頤也點頭示意說知道，並努力擠出最後一句話「爸爸你要好好照顧自己」。

朱頤離世已2年了，22日是他的忌日，朱文慶說，自己無時無刻都在思念著他，最後仍不忘向在天上的朱頤喊話，「這輩子能當父子，是上輩子的約定，你帶著愛離開，帶著約定先走，我們等待下次的輪迴」。