一位80歲伯伯去年中風癒後，進食時經常嗆咳，孝順的兒子看了不忍，以為是食物太硬不好吞，趕緊準備食物調理機把食材打碎、攪爛，希望方便爸爸進食。萬萬沒想到，有一天晚餐後，老父竟然突發胸痛、呼吸困難而倒地，緊急送醫後被診斷為吸入性肺炎，致病兇手竟然就是以為軟爛好入口的特調食材。

嘉義基督教醫院復健科語言治療師韓菁指出，許多年長者進食困難，問題也許不在牙齒，更有可能是因為吞嚥功能退化而導致。尤其長輩如果常因進食而嗆到咳不停，容易導致吸入性肺炎，這是足以致命的重大威脅。

(圖/中時新聞網製作)

●以為好吞反而弄巧成拙 3大NG危險行為

韓菁語言治療師表示，吞嚥困難是所有長輩最常見的問題之一，尤其好發於老化和心臟病、中風、糖尿病、失智症患者。根據調查，7成5潛在吞嚥困難患者每周會有至少3次以上進食嗆咳。

更糟糕的是，許多照顧者對這樣的狀況不以為意，以為咳過就好。根據一份對300位潛在吞嚥困難患者家屬的調查，照護者發現長輩有吞嚥困難症狀後，只有不到4成選擇正確就醫，近3成照護者竟未主動採取任何行動！

專家提醒，3種吞嚥障礙者的照護方式很危險，需要特別留意：

.NG1.先觀察不處理、不就醫

如家中長輩一周吃飯喝水嗆咳超過3次，就要進行醫療評估，避免長輩陷入高死亡率的吸入性肺炎風險中。

.NG2.只把食物打碎或煮更爛，患者食慾降低、不愛進食，致長期營養不均衡

專家指出，如果一昧地將食物煮更爛、打成泥，長輩不但面臨更高的吸入性肺炎威脅，還會因食物外觀、口感變化，使食慾下降、不喜歡進食，長期導致營養不均衡，心理狀態更可能因飲食樂趣被剝奪而不健全，進而導致憂鬱、失智。

.NG3.用太白粉、番薯粉勾芡，餐食受溫度變化品質不穩定，反易結塊增加嗆咳機會

使用太白粉、番薯粉勾芡，食材容易受溫度變化導致品質不穩定，造成結塊，若是舌頭功能不佳或喉嚨吞嚥不完全的患者，反而更易產生咽部殘留，提高吞嚥後嗆入的風險。

專家指出，照顧吞嚥障礙患者時，不是一昧把食物全變軟爛，應先與復健科醫師討論最適合其個人的食物料理法，並且善用專業的食物增稠劑，不僅可幫助照顧者精準掌握增稠程度、節省備餐時間，也可增加患者食慾、提升進食安全。

高雄長庚醫院長期照護整合中心主任張谷州醫師更指出，病患的口腔護理也是重要防治吸入性肺炎的重點。張谷州醫師呼籲，患者自身要注意口腔衛生，用餐後清潔牙縫、牙齦，適時補充水分，減少口水帶菌機率，都是調養重點。同時用餐時盡量採坐姿、也不要一邊吃飯一邊講話，都能減少進食嗆咳，降低吸入性肺炎的致命機率。