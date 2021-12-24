前溜馬球星「舞王」史蒂芬生(Lance Stephenson)剛重返聯盟加入老鷹，而2年前曾有一則關於他的緋聞出現，今年26歲的AV女優川普(Teanna Trump)當時爆料自己的初夜給了一位前「溜馬球星」，但她並未提出是誰，不過從她在網路上的照片發現蛛絲馬跡，很有可能就是史蒂芬生。

It has to be Lance pic.twitter.com/3iF2JbAdUy — Tony (@Sup_Its_Tony) March 22, 2019

川普在2019年爆料了此事，她指對方在IG上和自己搭訕，之後兩人發生了關係，而當時川普只有16歲，差不多是2012年的時候，不過根據印地安納州法律規定，可以發生性行為的合法年齡是16歲，所以兩人並未犯法，川普更用「He is good」來形容這次經驗。

而為什麼會猜測是史蒂芬生？因為在川普被曝光的床照裡，她穿著當年史蒂芬生溜馬6號球衣，屁股上還放著一雙史蒂芬生穿過的鞋型，種種跡象似乎都認定男主角就是史蒂芬生，另外川普更加碼爆料自己會加入成人片行業，就是因為這位球星，可說是被對方「開發」了！

Teanna Trump Reveals She Had Sex With Pacers Player At Age 16: “He Got Me Into Porn” https://t.co/NIqm0W8Tk8 pic.twitter.com/egHmgJaHlh — HolyKey1 (@Holy_key1) March 22, 2019

川普說多年後她還有遇到這位球星，並聊到當時兩人發生關係的事，川普問對方知不知道自己當年幾歲，對方竟回說以為她有26歲，看來這位球星相當大膽，並沒有太過顧慮女方是否成年就與其發生關係，這樣張狂的性格也非常符合史蒂芬生的人設，而當時史蒂芬生大概才22歲左右。