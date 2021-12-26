潘綱大（左起）、賴澔哲、導演樓一安做聖誕特輯。（希望行銷提供）

電影《該死的阿修羅》入圍第58屆金馬獎最佳原著劇本、最佳女配角、最佳新演員3項大獎，並拿下最佳女配角獎，是導演樓一安睽違5年再推出的全新力作，25日聖誕節，樓一安導演以及本片演員潘綱大、賴澔哲也錄製特別企劃影片與粉絲互動。

潘綱大在《該死的阿修羅》中飾演犯下隨機殺人案兇手的好朋友，他在劇中與飾演兇手的黃聖球兩人一同創作連載漫畫，潘綱大透露自己在確定接演本片前對畫畫一竅不通，為了更貼近角色，演出前常常練習畫畫，也因此漸漸培養出畫畫的興趣，即便演出結束，到現在偶爾還是會提筆畫畫。而本次聖誕節企劃就以此為出發，與樓一安導演進行一場畫畫大對決，過程中擔任主持人的賴澔哲會以快問快答來干擾雙方，輸家將進行懲罰。

潘綱大在快問快答中回憶起對樓一安導演的第一印象，表示當初自己試鏡前看完劇本，覺得這劇本實在太厲害了，很期待見到導演本人，沒想到試鏡時，樓導一直騙他說他不是導演，指旁邊的工作人員才是導演，讓他想說這個混亂的場面到底在幹嘛？

《該死的阿修羅》將於2022年3月11日在台上映，而年輕的潘綱大將於1月中旬去服兵役，電影上映時他還在當兵，他向粉絲喊話：「自己看完《該死的阿修羅》也很喜歡這部片，希望真的可以被很多人看到，喜歡我的粉絲也可以進戲院看看其他很棒的演員，認識一下樓導，希望大家一定要到戲院支持！」