台鐵EMU3000新城際列車今天啟航，台鐵局預計年底前完成7列共84輛的交車目標，計畫29日前至少完成3編組測試工作，營運初期將投入宜花東民，盼能有效疏解花東地區一票難求的困境。
台鐵EMU3000新城際列車今上午10點49分從台東站出發，沿途停靠關山、池上、花蓮、南澳、宜蘭、福隆、南港、台北、樹林等9站。立法委員傅崐萁、多位花蓮縣議員及100位花蓮民眾下午1點許，列車停靠花蓮站時，上車參加試乘體驗，並一路搭乘至南澳站。
傅崐萁表示，台鐵EMU3000新城際列車，是大家一棒接著一棒，持續努力的成果，從2003年東線鐵路運物改善計畫、2008年太魯閣號、2013年普悠瑪號的投入，到現在的城際列車及東路鐵路雙軌電氣化。
傅崐萁相信台鐵EMU3000新城際列車可以提升東線的運量，他說，太魯閣號、普悠瑪號速度快，花蓮往返台北僅需2小時的時間，不過也因為速度快，座位少，1節車廂約40個位子，8節只有300多個位置，不過EMU3000新城際列車1個車廂有50個位子，且有高達10到12節車廂可以銜接，未來在外打拼的遊子返鄉，或是要到花東旅遊的民眾，會有更多的機會能買到火車票。
最後，傅崐萁也和台鐵局長杜微一起體驗EMU3000新城際列車第6節車廂、商務艙「騰雲座艙」，因座位十分寬敞，令他直呼「坐起來比普悠瑪號、太魯閣號舒適」。
杜微表示，感謝傅委員在交通委員會的支持，讓台鐵局有預算採購新車做汰換，EMU3000新城際列車未來將優先投入花東地區，29日將會上線，花東民眾可利用明年春節期間體驗，相信在使用上帶給大家嶄新的感受。
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