女網友公布妹妹髒亂房間照。（翻攝臉書《●【爆怨公社】●》）

就算是從小一起生活的家人也難以忍受！一名姊姊看不下去，爆料自己16歲、就讀高一的妹妹房間反覆髒亂，都丟給老媽打掃，姊姊勸媽別再幫忙後，妹妹竟然跑去隔壁倉庫睡，氣得姊姊上網徵求好方法治她。網友看完照片直呼「好恐怖」，建議「把倉庫鎖起來」、「公布你妹FB」、「拍給她同學看，尤其是男生」。

一名女網友在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》哀怨發文，表示有個不愛乾淨的妹妹，今年16歲、高中一年級，她的房間反覆髒亂N次，都是老母幫她整理乾淨。原PO請母親別再幫忙整理，結果，妹妹就直接丟下髒亂的房間，跑去隔壁倉庫睡，讓原PO十分無奈，請網友提供好方法可以治治她。

眾網友看完照片直呼「好恐怖」，紛紛建議：「把倉庫鎖起來」、「公布你妹FB」、「拍給她同學看，尤其是男生」、「拍照，上傳，標註！包準以後不敢」、「做好傳單 跟她說要去學校發」、「想必令妹有用臉書或者IG拍照，標注人名，上傳」、「開啟尋找妹婿模式」。