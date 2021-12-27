名媛李晶晶帶著女兒出國享受聖誕節假期，參加了「帛琉泡泡旅遊團」，而李晶晶不只秀出一貫火辣的「晶晶體」，這回還大方在臉書PO曬出多張比基尼照，火辣身材與細緻臉蛋完全看不出是個媽媽；在她今(27)日分享的搭船遊湖照中，與閨密兩人都穿上有「美胸神器」之稱的比基尼，網友被辣到直呼：「太誇張了！身材好好」，對她展現的腹肌馬甲線，甚至隱隱透出的人魚線讚不絕口。

李晶晶今(27)日在IG分享一組美照，只見她與閨密雙雙穿上比基尼坐在船邊，湖光透現土耳其綠，與她貼身的比基尼色系相近，她的閨密則穿著黑色比基尼，兩人都帶著深色墨鏡遮陽，各出右手抓住遊艇支撐頂棚的鋼管，露齒笑得相當燦爛陽光歡愉，李晶晶紮著可愛的雙麻花辮，但中間秀出的卻是厲害的腹肌、馬甲線甚至人魚線。

李晶晶從出發前寫著「好excited! Finally要出發了！」到抵達後這張照片寫下「好想stay在這裡」，火辣修長的身材迷倒一票網友，直呼：「太誇張了！身材好好」、「Hottieee」、「美…根本少女」、「腹肌(眼冒愛心)」、「Jinjin so hot」、「Both super」、「牛奶湖好美」，讓粉絲們眼睛吃冰淇淋吃飽飽。

李晶晶透露，從新冠肺炎疫情爆發以來，這趟5天4夜的帛琉泡泡行是她的第一趟海外旅行，因此格外興奮。見到帛琉美景與蔚藍大海，讓她直呼想一直待著，最大突破是首次潛到海裡與鯊魚共游，她坦言「心裡還是有些害怕」；她與閨密穿上有「美胸神器」之稱的Voda Swim比基尼，向粉絲們驕傲展現火辣好身材時，臉上笑容無疑顯示了這趟旅程的值得。

李晶晶於2014年與台塑創辦人王永慶長孫王泉仁離婚，獨自扶養女兒Elizabeth；如今Elizabeth已經11歲，長相除了和李晶晶神似，也承襲媽媽纖細身材，母女同框時真的彷彿摩登姊妹花。