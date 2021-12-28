「漫威電影宇宙」（Marvel Cinematic Universe，簡稱MCU）是許多演員夢寐以求想加入的大家族，日前傳出索尼（Sony）正積極物色漫威性感反派「黑貓」的演員，目前相中的正是以演《后翼棄兵》、《逃離夜蘇活》女主角聞名的安雅·泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy），且不排除可能為她量身訂做拍攝獨立電影。漫威可望以「黑貓」與DC宇宙的當紅炸子雞「小丑女」瑪格羅比一別苗頭。

根據《GIANT FREAKIN ROBOT》報導，25歲的安雅·泰勒-喬伊是現今最炙手可熱的女演員之一，是好萊塢備受期待的新星。據可信消息人士透露，安雅·泰勒-喬伊已被索尼相中，希望她能飾演漫威人氣角色「黑貓」（菲麗西亞·哈代，Felicia Hardy），黑貓是蜘蛛人的前女友，也是漫威反派角色中「人設」相當性感的一位。

安雅·泰勒-喬伊將演「黑貓」的消息獲得各方證實。（圖／截取自推特）

報導指出，索尼多年來一直試圖將「黑貓」搬上大銀幕，隨著「蜘蛛人宇宙」聲勢人氣高漲，關於黑貓的計畫也隨之開始啟動。不過索尼會先讓黑貓與湯姆霍蘭德飾演的彼得帕克出現在同部電影中？還是會像「猛毒」以及「魔比斯」先出獨立電影，之後再連動？期望能盡快獲得索尼的官方回應。

安雅·泰勒-喬伊（右）在《迷離夜蘇活》有精彩的歌藝演出。（UIP提供）

索尼在2019年3月曾釋出消息，要將蜘蛛人系列電影一部份作品改由電視部門來發展成影集，當時「黑貓」與「銀貂」的故事就被傳是其中之二；而在2020年4月25日時，吉娜·普林斯-拜斯伍德（非裔女性名導演）則曾表示：「兩位女角色（黑貓、銀貂）的故事將會成為影集」。

《蜘蛛人》主角湯姆霍蘭德(左)將不只情牽「蜘蛛女」千黛亞(右)，還將與新角色「黑貓」搞曖昧。（圖／達志影像）

吉娜·普林斯-拜斯伍德先是提到原本要拍黑貓與銀貂的共同電影，然後在分裂成兩個獨立電影，2020年時她認為會推出迷你影集，並建議上架到Disney+，但仍希望能把兩個角色放在同個故事，更希望原本的電影能夠製作。如今隨著市場戰略的瞬息萬變，安雅·泰勒-喬伊可望率先扛起「黑貓」的招牌粉墨登場參戰「漫威電影宇宙」。