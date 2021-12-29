年關將近，不少人尋求轉換跑道的機會，有網友卻遇到尷尬狀況，他已談妥新工作的待遇，正在等待正式Offer，但此時公司卻決定讓他升遷，且新職位是重要管理職，讓他不知該如何處理，上網詢問網友們意見。許多人建議，該升遷就升遷，剩下等拿到Offer後再處理，但也有另一派網友認為，既然打定主意要離開，可以先想理由婉拒升遷，等到新工作正式確定後再提離職，這樣比較不會有觀感不好的問題。

該名網友在PTT論壇Tech-Job版上發文表示，先前因為公司內部管理問題，讓他萌生離職想法，從今年7月起就積極尋找下家，如今也有明確的新東家出現，「薪資談定了，薪水比預期水準略高一些，規模比現任公司也大很多，現在就是等他們正式offer下來。」

不過就在這段期間，舊公司有意升遷原Po擔任重要管理職，一來一往的狀況讓他不知道該如何是好，因此上網求助網友們的意見，「遇到有點騎虎難下的窘境，在offer還沒下來的狀況下，應該是不需要告知現公司我在等offer吧？需要有什麼說法婉拒這個升遷機會嗎？」

文章引起熱烈討論，有不少人認為先等offer下來再決定，這中間可能還有變數，「Offer拿到前，一切照舊，公司給你升你就升」、「催新公司offer趕快發給你阿，跟他們說你有offer才好婉拒升遷，就看他們到底要不要你嘛」、「新offer拿到再煩惱」、「拿到offer前一切照舊，對高層有啥不好意思的」、「升就升，升後再離職會怎樣嗎？不用太善良，大家都是打工仔。」

此外，有過來人以自身經驗給予原Po建議，「我當初也遇過一樣的狀況，但最後我沒有接受升遷，主要是升遷過後，離職的推力並沒有減少，反而更容易因管理職而騎虎難下。」

不過，有另一派網友卻認為，可以先婉拒升遷，但等Offer確定再提離職，「真的一定會走就婉拒，確定後再提離職」、「將心比心，可以先婉拒升遷」、「升上去離職的原因沒解決，到頭來還是一樣，自己先想清楚吧」、「請維持你當初離職的初衷，不要三心兩意，果斷一點」、「可以想理由拒絕，等Offer確定再提離職。」