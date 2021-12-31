許多人會選在領完年終後跳槽或轉職，並期盼新工作能有更好的待遇，不過有網友近日面試，隔天就收到錄取通知，讓他相當害怕踩到「屎缺」，貼文一出引起網友討論，有網友建議「勞基法規定不爽你可以直接閃，怕屎缺幹嘛」。

一名網友28日在PTT上發文表示，他昨天去一家機械加工廠面試，與主管相談甚歡有說有笑，主管還帶原PO去現場看工作環境，原PO表示環境、待遇等自己都還能接受，面試時有與對方溝通，說可能會1月中才能報到，但對方希望1月3日就報到，並希望這個禮拜能回覆，這樣急迫的反應讓原Po感到擔心「我是很怕對方笑裡藏刀...」。

貼文引起討論，網友們議論紛紛，「勞基法規定不爽你可以直接閃，怕屎缺幹嘛」、「可能是前手要離職，要你趕快去交接」、「有過面試完當場錄取的，屎到爆」、「這種要求你馬上報到的，你就跟他薪水狠狠開下去」。

不過也有網友持不同看法，「我今年中旬當初禮拜五面試，面試官希望我禮拜一就報到，做到現在不覺得屎缺啊，到職1個月後薪資還調漲20%，不要這麼悲觀好不好」、「不一定欸，我當場錄取現在整天都沒事做」、「我現職面試後半小時收到offer，目前待得非常好」。