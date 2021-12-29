有網友在日本留學時發現，當地車輛都會禮讓行人先行，不像台灣時常發生行人、車輛互不相讓的情況，好奇大家騎車或開車時會不會停車禮讓行人，不少網友認為，要看情況決定是否禮讓，否則突然停車恐釀追撞意外。

原PO在PTT八卦板發文表示，他在日本留學期間，在一個沒有交通號誌的路口前思考要怎麼通過，這時遠遠來了一輛巴士停在他的面前，司機親切的揮手示意，表示讓他先過馬路。

原PO說，司機的舉動讓他相當震驚，大讚日本人對行人非常尊重，不像台灣時常發生行人、車輛互不相讓的情況，好奇大家騎車或開車時，遇到行人是否會停車禮讓。

文章PO出後引起網友熱議，不少網友說「會阿，一開始是不太習慣，台北市走一圈就適應了，畢竟其他人也守規則就跟著守」、「騎車開車都會」、「會，下了車大家都是行人」。

但也網友認為要看情況，再決定要不要禮讓，突然停車可能造成追撞意外發生，「能讓就讓，但車速沒辦法煞停，或車多的時候就不會，怕發生追撞意外」、「我會禮讓，但曾經有被我禮讓的行人，被後面鑽出來的機車撞到」、「確實看情況，但有的人都到馬路上了，能閃就閃比較實在」。