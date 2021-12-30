網路瘋傳長榮員工收到鉅額年終獎金的截圖。（圖／取自爆廢公社臉書社團）

網路瘋傳長榮員工收到鉅額年終獎金的截圖。（圖／取自爆廢公社臉書社團）

長榮海運發出史無前例的40個月年終獎金，讓不少人相當羨慕，不過有網友卻質疑只有高階主管才能有如此待遇，但網路上有疑似長榮員工的帳戶、對話截圖瘋傳，只見有超過150萬入帳，更強調只是一般專員就能領到如此高的年終，引起網友們熱烈討論，「好羨慕，40個月真的太猛」、「原來是真的，想轉行。」

即使有網友質疑，長榮海運的年終獎金只有高層才有，但《爆廢公社公開版》臉書社團卻有網友貼出多張帳戶與對話截圖，只見其中一張截圖內有帳戶入帳超過150萬的通知，並透露只是一般專員的年終，另外，有網友也貼出入帳逾200萬的手機通知表示，「長榮航空跟長榮空運倉儲表示.....沒海運領這麼多。」

此外，中國時報報導，長榮海運發出40個月年終，有一對夫妻檔在長榮工作至少10年都當到小主管，以底薪6萬元算，兩個人加起來一天就灌進來500萬，讓他們興奮直呼，「終於知道什麼叫幸福，知道被錢砸到是什麼感覺，真的太爽了，謝謝老闆。」

文章引起網友們熱烈討論，「我沒有從事過船運的工作，但是能夠發到40個月年終，肯定是有他常人無法想像的辛苦之處，羨慕也佩服」、「好羨慕，全都賺爛了」、「長榮的年終從來沒讓人失望，我聽說在疫情前，連煮員工餐廳的廚師年終都有4個月」、「40個月真的太猛了」、「各位還有空在這推文？我都半夜來長榮人資排隊應徵了。」