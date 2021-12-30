歲末年終之際，各家公司的年終獎金成為關注焦點，外傳金融業年終最高上看12個月引發熱烈討論，沒想到有在證券業上班的女網友卻抱怨實情並非如此，「如果有超過1個月就要抿嘴偷笑了」，對此，有網友揪出盲點，「都說最高了，當然是最高的人領。」

外界熱議金融業年終上看12個月的消息，沒想到有自稱在證券業上班的女網友在臉書《爆怨公社》社團發文表示，「哪來12個月？我真有的話，我請所有按讚的人吃雞排…做券商的手續費都退給客戶了，公司要確保獲利就從營業員的獎金苛扣，每一億的獎金頂多幾千塊。」

該名網友也表示，年終獎金要是超過1個月就要偷笑了，「報導每次都亂寫，害我們營業員都被客戶質疑賺很大，並沒有好嗎？」文章引起網友們熱烈討論，不少人提醒原Po報導是寫「最高」領12個月，代表最高層最接近這樣的年終水準。

網友們留言表示，「妳誤會了，報導是說最高」、「都說最高了，當然是最高的人領」、「通常都是企業中某一個人或單位有這水準，就會被拿來大肆報導（或是企業自己宣傳），一般員工就1.5~2個月就不錯了」、「最高上看12個月，有人12個月有人沒有啊！每年不都是這樣」、「上看是指領最多的那人，譬如董事長，沒說領最少的，就跟我和郭董年收入平均10億一樣。」