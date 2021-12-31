我國旅日強投陳偉殷本季在日職狀況不佳，在一軍沒待多久就因傷被下放二軍，之後他的狀況不明，甚至頻頻遭外媒列為不符身價球星，近期美媒《ESPN》又檢視了過去十年市場大筆合約，陳偉殷與馬林魚簽下的5年8000萬美元再被提及。

David Schoenfield: The best and worst MLB free-agent signings of the past decade https://t.co/ThTLty3vRA — Buster Olney (@Buster_ESPN) December 30, 2021

《ESPN》記者施恩菲德(David Schoenfield)提到MLB的2016賽季，認為當季是「自由市場指標性的一年」，原因是當年自由市場金額高達24.3億美元，創下歷史新高，其中有7位球員拿超過1億美元、共14名選手合約總額超過5000萬美元。

施恩菲德認為當年拿大約球星幾乎沒繳出身價，如簽下7年2.17億的普萊斯(David Price)、6年2.06億的葛倫基(Zack Greinke)、7年1.61億的金鶯強打戴維斯(Chris Davis)等人，另外他也點名簽下超過5000萬美元的球員，其中就包括陳偉殷。

2016年馬林魚網羅陳偉殷，以5年總額8000萬美元合約簽下他，首年他繳出5勝5敗，自責分率4.96，2017年只有2勝1敗，自責分率3.82，2018年6勝12敗，自責分率4.79，到最後一年0勝1敗，自責分率6.59，總計是13勝19敗，平均自責分率5.04。

施恩菲德也提到：「勞資陷僵局其中一個原因與2016年有關，拿大約選手大多表現不佳，制服組開始不願花太多錢是能理解的。」他更指出球隊給出陳偉殷和李克(Mike Leake)8千萬合約後，會選擇聰明點，頂級球星不會受太多影響，但中產階級或許不會再拿到如此大約。