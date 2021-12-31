台中市一名57歲江姓警衛，遭女兒與男友聯手殺害並棄屍，被害人家屬31日質疑保護令聲請過程，社會局指出，社工曾面訪勸說，被害人表達有意願聲請，但拒絕社工陪同，稱會自行至派出所聲請，社工1周後再次追蹤保護令聲請進度，被害人表示至法院開庭繁鎖；大女兒至住家頻率減少，所以打消聲請保護令。

這起被讀碩士的大女兒與男友聯手殺害慘案，被害人家屬質疑社會局未讓其父親聲保護令。

社會局表示，家防中心10月底接獲通報，2天後社工面訪被害人，鼓勵他聲請保護令以威嚇大女兒騷擾行為，社工也與被害人討論保護令聲請款項，經面訪勸說，被害人表達有意願聲請，但拒絕社工陪同，表示會自行至派出所聲請。

社會局指出，社工於1周後再次追蹤保護令聲請進度，被害人表示至法院開庭繁鎖；再者，因大女兒至住家頻率減少，所以打消聲請保護令想法。

社會局強調，民眾若要聲請保護令，可就近至派出所提出聲請，員警會協助製作筆錄，並將相關證據送至法院審理；另一個聲請保護令的管道，也可直接至法院遞狀聲請。

保護令聲請及核發為司法程序，社工會向被害人說明、協助整理受暴史、陪同出庭等，以利後續法院核發。