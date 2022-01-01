台北市第五選區（中正、萬華）林昶佐罷免案和台中第二選區立委補選的投票，都將於1月9日舉行，備受政壇關注。家住中正區的前民進黨立委郭正亮指出，那天若選情很熱，會不會外溢波及中正區，一旦有這種味道，恐怕會有更多人出來投票。

郭正亮1日在政論節目《新聞大白話》表示，林靜儀基本上要促成藍綠對決，這樣對她比較有利，林昶佐則很怕藍綠對決，因為去看這次的公投的投票就知道了，若藍綠對決，搞不好會被罷免。目前他的仇恨值不高，然後選情也冷冷的，事實上中正區很藍，所以林昶佐就會擔心；比如大安公園就在中正區旁邊，那天若選情很熱，會不會外溢波及中正區，中正區有24個里，是屬於他的選區，所以一旦有這種味道，後面恐怕會有更多人出來投票。

媒體人黃揚明則指出，在這場罷免中，除了有台北自主選民的因素，也有可能支持林昶佐的也不滿林昶佐；而藍軍會比較積極，當時林昶佐確實是支持罷免前高雄市長韓國瑜，且推動非常積極的一位民代，因此，所謂的深藍選民應會想去投這一張同意罷免的票，而這族群的票多到什麼程度，以及中間選民乃至於民眾黨主席柯文哲能影響到多少票，就成為這場罷免會不會成功的關鍵。