彰化市台74甲線(東外環)2.2k測速固定桿，會不定時轉向，取締南向或北向超速違規，去年全年共計取締1萬3442件，繼續稱霸測速桿王。（資料照）

彰化縣警局公布去年固定式測速照相桿取締超速違規成效，全年前20名固定桿共取締13萬2798件超速違規，以每張告發單開罰1600元計算，為彰化縣庫進帳2億多元；而測速桿王由彰化市東外環（台74甲線2.2k）繼續稱霸，去年共取締1萬3442件，進帳2150萬餘元。

彰化縣警局公告在一般道路固定式測速器有64支，實際放置機器照相的約31支，由於會視實際需求情況機動式調整，今年亞軍、季軍大洗牌，原本去年員林市員埔路與三潭路口測速桿勇奪第二名、台74甲線3.68K（東外環往北）則為第三名；今年則由美港公路和美段（台61乙線5.735K）、去年新設的縣道152線16.5公里兩處取代，各取締1萬1131件、9514件。

第4名為員林市員埔路與三潭巷口、第5名為台74甲線3.68K（東外環往北）、第6名為台74甲線8.02K(北上）、第7名為和美鎮線東路5段291號南側170公尺、第8名為芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口、第9名為縣148線12.69K(溪湖鎮二溪路)；去年是取締件數高居第四名的大彰路彎道（縣道139線20.99K），速限40公里，今年已落到第10名。第4至第10名取締件數都在7000件以上，東外環（台74甲線）沿線更有多達3支測速照相桿包辦前10名，可說是最常違規的道路。

縣警局交通隊長林世明強調，十件車禍九次快，警方取締超速是為了維護用路人的交通安全，設置的測速定點，都會依車流、路況及交通事故件數做通盤評估，並與相關單位現場會勘，經公告及設置預告標誌，才會實施取締。