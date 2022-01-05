作家苦苓日前在臉書自曝肝長腫瘤，身體狀況引發外界關心。苦苓指出，一直以來都覺得自己身體不錯，疫情爆發前，更是常跟朋友上山下海遊玩，沒想到去年開始，他突然覺得精神不濟，身體也出現不明的痠痛，剛開始以為是更年期，不以為意，後來慢慢嘴巴變鹹，也常耳鳴，到後來，更是腫瘤、B肝病毒與憂鬱症「三病齊發」，苦苓坦言，這些出乎意料的狀況「徹底擊垮了我。」

苦苓提到，就醫之後檢查，除了發現肝臟長了一顆14.5公分的腫瘤，還帶有4百萬的B肝病毒。他坦言，即使也曾經過大風大浪，但得知身體狀況，一時還是難以接受。

除了生理上的不適，更讓苦苓痛苦的是心理上的自我懷疑、自我否定與自我放棄。他回憶，那時原本駕輕就熟的演講，都講到幾乎昏倒；上電視通告也失去自信，擔心回答不出來或講錯話。更可怕的是，有輕生的念頭，每天就是想著怎麼結束自己的生命。

●透過文字面對病痛 苦苓在書寫中 找回生命力量

苦苓強調，一個人能證明自我存在的價值非常重要，就像在身心極大的痛苦下，他還是每天堅持擺好沙發和臥榻上的抱枕，把每一個遙控器都收好，並把掛在浴室的毛巾整理的整整齊齊。唯有透過這些日常儀式才能證明他的生活沒有崩潰，且還活著。

除了儀式性整理自己生活，苦苓還把難以說出口的心情都訴諸文字。他說，一方面透過文字面對病痛，一方面思考生老病死的課題，「唯有透過文字書寫，才能證明他還有活下去的價值。」

經過手術治療後，苦苓身體狀況獲得改善，心靈也像經過暴風雨洗禮後，再現清朗。他想藉由分享自己的病中日記，讓更多也深陷在黑暗困境的心靈獲得力量。

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