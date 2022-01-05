現代人多透過通訊軟體聊天維繫感情，一名網友發現自己的朋友聊天時，明明不是好笑的事情，卻總會在訊息中加上「哈哈」兩個字，讓他不是很能理解，也很好奇有沒有其他人會這樣？貼文引起網友討論，不少人笑喊真的會這樣，不打一下就覺得怪怪的，感覺對話看起來很嚴肅。

一名網友在PTT上發文表示，每次和某一位朋友聊Line的時候，明明不是再說好笑的話題，有時甚至只是問一些簡單的事情，但不管聊天的內容是什麼，他永遠都會在結尾處加上「哈哈」或「哈哈哈」，只有在超級好笑才會用到「哈哈哈哈」四個字，不知道有沒有其他人也是這樣子？

貼文引起網友熱議，不少人爆共鳴喊自己也會這樣做，「我也這樣欸」、「 感覺比較不會那麼嚴肅啊」、「避免尷尬」、「這樣比較親切啊」、「哈哈哈，好像真的不打一下就覺得怪怪的」、「 蠻多人把哈哈當語助詞在用」、「真的會欸！哈哈 」、「就我啊哈哈哈」、「我也會這樣用，因為不打感覺很兇，大家都玻璃心」。

不過，也有網友指出，雖然真的很常使用，但主要還是會看情況來用，如果對方在說一件很難過的事情，可能就會避免使用「哈哈」兩個字，改用貼圖或是表情符號。「不會隨便都在哈哈，情境到才用」、「應該還是會看情況用」。