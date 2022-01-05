新竹縣因應Omicron變異株疫情，8日將在竹北市新竹縣婦幼館及竹東鎮榮總新竹分院各辦一場大型新冠疫苗接種活動，針對18歲施打第一劑或第二劑的民眾，提供莫德納或BNT疫苗隨到隨打，不用事前報名，上午安排BNT接種，下午則是莫德納，還可領好康超商禮券200元！

縣長楊文科呼籲尚未接種新冠疫苗第1、第2劑的18歲以上民眾，趕快來接種疫苗，同時不限新竹縣民，外縣市和外籍朋友都可參加「打疫苗送好康、呼朋引伴、拿禮券200元」活動，歡迎呼朋引伴踴躍接種提升「打氣」。

楊文科指出，近期國內疫情受到境外變異株通報數大增的威脅，再加上農曆春節大批海外返國過節國人增加，為降低社區傳播風險，希望尚未完成二劑疫苗接種的鄉親，特別是75歲以上長者，請家人帶長輩接種。若完成接種二劑疫苗者，建議再追加第三劑，讓保護力再提昇，社區防疫網更安全！

衛生局長殷東成表示，因應中央1922疫苗平台暫時關閉服務，該局為加強疫苗接種服務， 從元旦起至14日，規畫58家醫療院所提供第三劑追加接種專診服務，符合第二劑疫苗施打日期滿5個月條件的民眾，第3劑疫苗劑疫苗可以選擇莫德納或BNT。

另外，也提供民眾就近至醫療院所接種第1、2劑，即日起至14日規畫62家醫療院所提供莫德納、BNT、AZ以及高端疫苗接種服務。詳細資訊請上新竹縣衛生局新冠疫苗專區網站-最新消息查詢。提醒民眾攜帶健保卡、接種紀錄卡（黃卡），若接種紀錄卡遺失，請提前回原接種單位辦理補發後才能完成接種。